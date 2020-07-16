Москва, , 17:32 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы к вечеру четверга, 16 июля, могут достигнуть 9 из 10 баллов в связи с непогодой и ремонтными работами. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Вечерние пробки сегодня снова обещают быть девятибалльными. По статистике четверг — самый загруженный день недели, к тому же в городе много ремонтных работ и дождь», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на основных автомагистралях столицы уже сейчас серьёзно затруднена. Пробки оцениваются в 7 из 10 баллов.