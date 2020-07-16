Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Петербургские чиновники задумались над созданием новой ветки метрополитена в сторону Пушкина. Линию могут пустить от проспекта Ветеранов в пригороды, где СПбГУ намеревается построить новый кампус. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Мы прорабатывали вопрос о строительстве новой ветки метро от Проспекта Ветеранов до авиагородка, Экспофорум, Пушкин, территория развития и кампус, и техническая долина. Этот проект для нас очень важен», — заявил Беглов на заседании попечительского совета вуза.

Однако собственными силами город к такой масштабной стройке не готов, подчеркнул градоначальник.

«Если бы нам федерация помогла и поддержала бы нас, это было бы совершенно другое развитие», — считает он.

Напомним, СПбГУ планирует оставить исторические здания в центре города и выехать «в поля», потратив от 45 млрд рублей на новый кампус. Против этого проекта, как только он был представлен, протестовало множество универсантов и жителей города, но поддержал выпускник Дмитрий Медведев.

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Кампус собираются возвести в Пушкинском районе на площади свыше 1 млн кв. метров уже к 2026 году. Рядом с кампусом должна быть и технологическая долина, считают инициаторы проекта.

Некоторые депутаты ЗакСа Петербурга также высказались против. Беспартийный Максим Резник заявлял, что видит идею исключительно как «очередной проект для распилов и откатов», а после «распила пары миллиардов проект заглохнет, как бывало уже не раз». «Эсер» Алексей Ковалев полагает, что проект будет стоить очень дорого, но покрыть даже часть расходов за счет продажи имеющихся у вуза исторических зданий не выйдет, так как их невозможно приспособить под коммерческое использование. К тому же постоянные разговоры о переезде приводят к тому, что некоторые здания вуза доведены до предаварийного состояния.

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