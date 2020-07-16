Душанбе, , 17:28 — REGNUM Синтетические наркотики набирают популярность в Таджикистане — в большей степени в молодёжной среде. Увеличилось количество изъятых синтетических психотропных веществ, сообщил Шерхон Салимзода — директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.

«Основные потребители синтетических психотропных наркосредств — молодежь. Цена одной подобной таблетки колеблется от 15 до 20 долларов. Обычно преступники реализовывают эти вещества в развлекательных заведениях. Агентство осознает всю серьезность последствий этой тенденции и прилагает все силы для искоренения контрабанды подобных наркосредств», — говорит глава антинаркотического ведомства.

Он отметил, что увеличение объёмов изъятых синтетических психотропных веществ и героина, «наносящих наибольший вред человеку», происходит на фоне общего снижения объёмов изымаемых наркотиков в первой половине 2020 года.

По словам Салимзода, синтетические психотропные вещества не производятся на территории Таджикистана, а поступают контрабандным путём из Ирана, Афганистана и Европы. Например, более 5 тысяч таблеток было обнаружено в автомобилях, привезённых из Риги для продажи в Таджикистане.

Всего в первом полугодии 2020 синтетических наркотиков было изъято в 2,5 раза больше, чем за те же шесть месяцев 2019 года: 1649 таблеток и 14, 545 кг синтетических психотропных веществ в виде кристалла.

Общее количество изъятых наркотических средств сократилось на 9,6% — 1 тонна 185 кг 434 грамма с начала 2020 года.