Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В ближайшее время в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева приступят к клиническому испытанию трех зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции. Препараты уже прошли доклинические испытания и показали свою безопасность. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора института Дмитрия Лиознова.

Как отметил Лиознов, НИИ гриппа начинает испытания трех вакцин зарубежного производства от новой коронавирусной инфекции с участием добровольцев.

«Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность. Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ. И сейчас это уже исследование [проходит] на тысячах [человек], это мультицентровое исследование в разных странах, которое позволит оценить эффективность этой вакцины», — пояснил спикер.

Кроме того, в НИИ приступили к доклиническим исследованиям собственной вакцины от коронавируса. Испытания на добровольцах планируется начать в 2021 году.

«Если [исследования] покажут свою эффективность, вакцина будет безопасна и покажет, что она работает, то в феврале 2021 года мы планируем включить в исследования здоровых добровольцев, которых мы будем прививать, наблюдать до конца следующего года», — подытожил он.

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