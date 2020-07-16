Подгорица, , 17:20 — REGNUM В Черногории из-за ненадлежащего ношения защитных масок в магазинах инспекция выписала 13 постановлений о нарушениях, сообщает национальный вещатель RTCG.

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Пока общая сумма штрафов составляет 11 750 евро.

По данным инспекторов, нарушения фиксируются как среди продавцов в магазинах, так и среди покупателей. Чаще всего люди носят маску на подбородке.

Напомним, штрафы за несоблюдение мер национального координационного совета по борьбе с инфекционными заболеваниями составляют для юрлиц от двух до 20 тыс евро, для физических лиц от 100 до 2 тысяч евро.