Красногорск, , 17:20 — REGNUM Рестораны и кафе Подмосковья возвращаются к обычному режиму работу. Об этом 16 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале.

«Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно нормализуется, пандемия отступает. Поэтому мы продолжаем снимать оставшиеся ограничения. С сегодняшнего дня в Подмосковье в привычном режиме заработали рестораны и кафе», — написал Воробьев.

Глава региона отметил, что этого решения долго ждал как бизнес, так и население. В то же время Воробьёв призвал строго соблюдать повышенные требования к санитарно-эпидемиологической безопасности в заведениях общепита.

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