Бишкек, , 17:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии всё же признало внебольничную пневмонию проявлением коронавирусной инфекции, выпустив соответствующий приказ. Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге заявила вице-премьер министр Аида Исмаилова.

Также, по словам высокопоставленной чиновницы, минздрав утвердил разработанную медэкспертами третью версию Национального клинического руководства по СOVID-19, в котором подробно расписан алгоритма ведения пациентов, у которых диагностировали заражение коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что с момента объявления пандемии коронавируса в Киргизии зарегистрировано 167 смертей среди пациентов с диагнозом «COVID-19» и 612 смертей среди пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».

В том числе за последние сутки — 7 летальных исходов среди госпитализированных больных, у которых подтверждено заражение коронавирусом, и 41 летальный исход у пациентов с пневмонией.