Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения. Об этом говорится в отчете рабочей группы межведомственной медицинской комиссии за июнь 2020 года, опубликованного 16 июля.

Как следует из документа, самое большое число зараженных выявлено в Невском 2726 заболевших, при этом у 6594 жителей инфекцию подозревают. В самом большом районе города — Приморском — подтвержденных носителей SARS-CoV-2 чуть меньше —2669, а с подозрением в разы больше — 11 476 человек. В Красносельском заболевших 1573 (6202), в Кировском 1023 (5586), Адмиралтейском 543 (3945).

Самая благоприятная обстановка наблюдается в Московском 770 (1095), Центральном 557 (969), Курортном 602 (754), Петроградской 456 (899) и Кронштадтском 312 (515) районах.

Читайте также: В Петербурге выявили 256 новых носителей коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург стал первым по летальности от COVID-19 в России