Челябинск, , 16:36 — REGNUM В Челябинской области аттракционы могут возобновить свою работу. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

В частности, речь идёт об аттракционах в парках. Также возобновляют работу те, что находятся на других общественных пространствах.

Как сообщало ИА REGNUM, также этим распоряжением возобновлена работа предприятий общепита и в полном объёме могут работать салоны красоты и другие подобные заведения, Вести свою деятельность они могут лишь при соблюдении санитарных норм.

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