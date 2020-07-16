Воронеж, , 16:34 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 17 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С 17 июля 2020 года в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. По предварительным данным, речь идёт о Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском муниципальных районах», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим, который, в частности, предусматривает запрет на въезд в хвойные леса, на разведение костров в лесах.

По прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, на территории региона в ближайшие дни установится комфортная летняя температура — до +25 градусов днём. Осадков в ближайшие дни не ожидается.