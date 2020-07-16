Москва, , 16:34 — REGNUM Компания ФосАгро запустила свой YouTube-канал «ФосАгро Pro Agro», где специалисты агрономической службы компании и приглашённые эксперты будут рассказывать о передовых технологиях и эффективных системах питания растений. Видеосюжеты покажут, как проходят работы на агрополигонах ФосАгро, и будут служить инструкцией по выращиванию урожая. А интеграция с онлайн торговой платформой поможет сельхозпроизводителям сразу заказать нужные марки удобрений.

Сейчас на канале уже размещено пять первых видео роликов. Они посвящены предпосевной обработке, посеву яровых зерновых, системе питания озимой пшеницы. Вскоре на канале появятся ролики, посвященные обработке пшеницы от сорняков и посеву яровых культур: картофелю, многолетним травам и сое.

«Канал носит просветительский, а не рекламный характер, — поясняет начальник управления онлайн маркетинга и электронной коммерции ПАО «ФосАгро» Жанна Шалимова. — Чтобы донести знания, мы используем блогерский подход, создавая видео в жанре «how to.?». Именно поэтому в кадре нет профессиональных ведущих — об удобрениях, средствах защиты растений, семенах и агротехнике говорят настоящие агрономы. Мы рассчитываем, что следуя их советам фермеры смогут добиться таких же отличных результатов, как те, что показаны в сюжетах».

Знания, которые можно будет почерпнуть благодаря YouTube-каналу, помогут начинающим и уже опытным фермерам снизить расходы, повысить качество и объем урожая, увеличить рентабельность.

«ФосАгро — современная компания, которая внимательно следит за самыми актуальными трендами рынка, — отмечает заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин. — Сегодня важно иметь и такой инструмент общения с целевой аудиторией. Мы рассчитываем, что наш YouTube-канал внесет свой вклад в популяризацию ответственного земледелия и повышение эффективности отрасли в целом».

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