Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Петербуржцев, которых эвакуируют из-за границы, после приземления борта в Москве всё чаще возвращают домой автобусами. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, в город прибыли 47 жителей, которые 16 июля прилетели с Бали в столицу России. После длинного перелета их отправили в автобус, чтобы еще через восемь часов пути поприветствовать в Петербурге.

«Было решено для экономии времени проложить маршрут по новой трассе М-11. В пути автобус сделал две санитарные остановки», — уточнили чиновники.

Уже на границе с Ленобластью спецтранспорт встретили.

«Учитывая количество приехавших, для доставки горожан по домам город выделил еще два автобуса. Так что пассажиров развозили тремя группами, чтобы люди могли как можно скорее закончить свое затянувшееся путешествие», — рассказали в Смольном.