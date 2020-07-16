Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области возобновляют свою работу предприятия общественного питания. Среди них в том числе бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные, сообщает пресс-служба губернатора.

Распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер. Также в полном объёме могут работать салоны красоты, солярии, сауны, бани, массажные, косметические и СПА-салоны.

Вернуться к работе можно лишь при соблюдении санитарных норм. Также в регионе сохраняется масочный режим.

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