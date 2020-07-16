Ставрополь, , 16:30 — REGNUM Ливни с грозой и градом надвигаются на Ставрополье, также ожидается усиление ветра до 23 м/с. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по краю.

«По данным ставропольского гидрометцентра, во второй половине дня и до конца суток 17 июля и далее в ночь на 18 июля местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−23 м/с», — сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что непогода может вызвать подтопление низменных районов, нарушения в работе дренажных систем, увеличение количества аварий на дорогах. Также возможны повреждения линий связи и электропередач, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.