Магас, , 16:24 — REGNUM В Ингушетии планируют открыть туристический сезон-2020 с наступлением августа. Дать старт началу сезона планируют велопоходом, сообщили в республиканском комитете по туризму.

«Мы намерены 1 августа провести совместно с грантополучателем «Машука» (Северо-Кавказский молодежный форум — ред. ИА REGNUM) Адамом Оздоевым велопоход от горного селения и средневекового башенного комплекса Таргим до стометровой башни Согласия в Магасе», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Весь путь займет 72 километра. Участниками турпохода на велосипедах станут около 30 человек. К началу туристического сезона приурочены также фотофестиваль экологического туризма и мастер-классы по национальному танцу и народным ремеслам.

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