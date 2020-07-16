Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Тутушкина, обвиняемого в ограблении «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов. Об этом 16 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге задержан 42-летний Кирилл, который 11 июля зашел в медицинской маске и с травматическим пистолетом в здание банка на проспекте Ветеранов, несколько раз выстрелил в потолок и забрал 3,5 млн рублей из кассы.

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Поиски мужчины шли пять дней, а когда к нему в квартиру пришли с обысками полицейские, выяснилось, что от похищенной суммы остался лишь 1,7 млн рублей. Остальные деньги он роздал в качестве погашения долгов, коих у мужчины на тот момент накопилось немало.

В суде обвиняемый просил избрать себе меру пресечении в виде домашнего ареста, обязуясь проживать по месту фактической регистрации вместе со своими родителями, сестрой и ее семьей.

«Также Тутушкин изъявил желание сотрудничать со следствием. Срок меры — 14 сентября 2020 года», — отметили в суде.

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