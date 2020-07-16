Папеэте, , 16:08 — REGNUM Французская Полинезия, заморская территория Франции, приветствовала своих первых туристов после прекращения международных рейсов из-за пандемии, сообщает Le Figaro.

Все пассажиры, прибывающие во Французскую Полинезию, будут подвергнуты 14-дневному карантину. Путешественники вынуждены предоставить отрицательный тест на COVID-19, проведенный за 72 часа до полета, и еще один тест через четыре дня после прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ношение защитных масок будет обязательным в закрытых помещениях «со следующей недели».

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