Грозный, , 16:05 — REGNUM В Чечне за минувшие сутки выявлено наличие коронавирусной инфекции еще у 15 человек. На графике, который приводит федеральный портал Стопкоронавирус. рф, видно, что в июле 2020 года самое меньшее число новых пациентов с COVID-19 в Чечне было зарегистрировано 10 июля — пять человек.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до 1878, сообщили 16 июля в оперативном штабе. Вылечились за минувшие сутки 19 человек. Всего выписано после лечения 1294 пациента или 68,9%.

Не изменилось число смертельных случаев — 28. Уровень летальности в регионе составляет 1,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в связи с нормализацией ситуации с коронавирусом начинают закрывать госпитали, в которых оказывалась помощь пациентам с COVID-19, и приступают к работе в штатном режиме медучреждения.