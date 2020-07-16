Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM Спецслужбы Казахстана фиксируют попытки иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в стране через дестабилизацию ситуации с помощью социальных сетей. Об этом написал глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов в своей статье «На защите национальных интересов».

По его словам, внутриполитическая ситуация также расшатывается через псевдообщественные движения. По мнению Масимова, противники ищут болевые точки в социально-экономической, межнациональной и религиозной сферах.

Глава КНБ заявил, что пока не пришло время раскрыть информацию о предотвращении нескольких разведывательных операций, которые направлены на подрыв политической стабильности.

Отметим, 13 июля в Комитете национальной безопасности Казахстана отметили 28-летие. В 1992 году первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании КНБ.