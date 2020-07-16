Москва, , 15:59 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» следует провести в полноценном формате в 2021 году. Об этом заявил 16 июля народный артист СССР, Герой труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

Василий Лановой Mil.ru

На заседании штаба, на котором обсуждалось возможное проведение мероприятия, Лановой отметил, что отдаление от Дня Победы вызывает всё больше вопросов к дате проведения.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не подавать заявку на проведение шествия в Москве на 26 июля из-за эпидемиологической ситуации.