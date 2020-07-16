Яунде, , 16:02 — REGNUM Военнослужащие армии Камеруна начали масштабные поиски десятков мальчиков, похищенных в воскресенье, 12 июля, в юго-западном регионе страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление офицера на условиях анонимности.

По его словам, вооруженные лица штурмовали населенный пункт Ммук-Летех, похитив около 60 мальчиков, большинство из которых были в возрасте от 12 до 16 лет. Он рассказал журналистам, что 12 мальчиков сумели сбежать и вернулись в деревню, откуда их похитили.

Офицер сказал, что командир сепаратистов, известный как генерал Айеке, взял на себя ответственность за похищение, потребовав выкуп в размере 2500 долларов США.

Правительственные войска уже четыре года ведут борьбу с сепаратистами в англоязычных районах Камеруна. По данным Организации Объединенных Наций, война унесла жизни по меньшей мере 3000 человек и вынудила более миллиона человек покинуть свои дома.