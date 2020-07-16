Минск, , 15:50 — REGNUM Общее число выявленных на территории Белоруссии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа выросло на 180 и стало составлять 65 623. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 65 623 человека с положительным тестом на (коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период в республике от COVID-19 скончались пять пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 485.

Помимо этого, указывается, что на сегодняшний день в Белоруссии 56 915 человек вылечились от нового заболевания и что общее число проведенных тестов на коронавирус на сегодняшний день составляет 1 162 280.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Латвии был выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.