Ставрополь, , 16:00 — REGNUM Дума Ставрополья приняла новый краевой закон об уполномоченном по правам человека. Документ разработан в связи с принятием федерального закона, который унифицирует принципы работы омбудсменов в субъектах РФ, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе парламента региона.

В соответствии с новым законом, кандидату на должность уполномоченного по правам человека на Ставрополье должно быть не менее 35 лет. Он должен иметь высшее образование, опыт и знания в области прав и свобод человека и гражданина. Обязательными критериями для соискателей также является «безупречная репутация».

Краевой омбудсмен назначается на пять лет. Один и тот же человек не сможет занимать эту должность более двух сроков подряд. Омбудсмен обязан лично выступать с ежегодным докладом перед краевыми депутатами.

Напомним, с апреля 2019 года должность уполномоченного по правам человека на Ставрополье занимает генерал-лейтенант в отставке Николай Лисинский.