Москва, , 15:51 — REGNUM Препарат от коронавируса «Авифавир» может до конца июля появиться в российских аптеках. Об этом сообщил 16 июля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн.

Он пояснил, что до конца месяца ожидается разрешение на аптечное применение препарата. Некоторые отечественные компании передали доказательства хорошей работы препарата в таком режиме.

Дмитриев уточнил, что продавать лекарство от коронавируса будут по рецепту. Противопоказано оно при беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, «Авифавир» стал первым в России препаратом против коронавируса, зарегистрированным Минздравом. Он также известен как «Фавипиравир».

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