Рига, , 15:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Латвии был выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июля сообщается на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.

«За сутки было сделано 1639 тестов на … (коронавирус), выявлен один новый случай», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1179.

При этом отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в республике за истекшие сутки не возросло и по-прежнему составляет 31 при 1022 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Киргизии диагностировали заражение коронавирусной инфекцией еще у 96 медицинских работников.