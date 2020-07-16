Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM В Ростовской области с начала лета поисковики обнаружили останки более десяти бойцов Красной армии. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

«В одном из частных подворий села Султан-Салы местный житель обнаружил останки солдата, предположительно погибшего в ноябре 1941 года. В этом селе шли ожесточенные бои в тот год. Оно преградило немцам дорогу на Ростов. Сейчас мы изучаем архивные документы, и здесь, предположительно, находится много останков солдат и офицеров, пропавших без вести в 1941 и 1942 годах», — цитирует Кудрякова портал Don24.ru.

По словам руководителя поисковой организации, 2020 год — один из самых сложных для поисковых отрядов. Негативный отпечаток оставил коронавирус, угроза распространения которого существует по сей день.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июне текущего года в Ростовской области неподалёку от села Синявское (Неклиновский район) поисковый отряд «Сармат» обнаружил братскую могилу. Как предполагают специалисты, здесь были похоронены кавалеристы 68-й или 74-й казачьих дивизий.

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