Магас, , 15:39 — REGNUM В Ингушетии госпитализированы в госпитали для лечение больных, заразившихся коронавирусом, 167 человек, у 70 из которых подтверждено наличие коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии находится 21 пациент, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Такие данные 16 июля привел минздрав республики.

Всего за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 22. Общая численность носителей вируса достигла 3366 человек, сообщили в оперативном штабе. Вылечился за все время 2531 пациент. За прошедшие сутки выписаны всего два человека.

Не изменилось с 8 июля число смертельных случаев от COVID-2019. Всего в Ингушетии скончался 71 человек.