Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Штрафовать коллекторов за угрозы должникам — верное решение, но найти таких нарушителей будет не так просто, вероятно, потребуется помощь полиции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя высказывания премьер-министра России.

Как сообщалось ранее, на заседании правительства в четверг Михаил Мишустин заявил, что подготовлены поправки в кодекс об административных правонарушениях, призванные защитить от неправомерных действий коллекторов. В случае угроз организация может быть оштрафована на 50−500 тыс. рублей. Полномочия рассматривать такие дела будут у службы судебных приставов.

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« Давно пора было ввести такие штрафы. Конечно, такая мера противодействия будет эффективной.

Другой вопрос — насколько легко будет найти этих нарушителей. «Серые коллекторы» сим-карты на себя не оформляют. Тех участников этого рынка, которые работают официально, давно уже привлекают к ответственности за нарушения (к примеру, за слишком частые звонки), есть случаи, когда не должник в итоге платил коллектору, а наоборот. Служба судебных приставов работает.