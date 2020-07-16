Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 15:35 — REGNUM Штрафовать коллекторов за угрозы должникам — верное решение, но найти таких нарушителей будет не так просто, вероятно, потребуется помощь полиции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя высказывания премьер-министра России.
Как сообщалось ранее, на заседании правительства в четверг Михаил Мишустин заявил, что подготовлены поправки в кодекс об административных правонарушениях, призванные защитить от неправомерных действий коллекторов. В случае угроз организация может быть оштрафована на 50−500 тыс. рублей. Полномочия рассматривать такие дела будут у службы судебных приставов.
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