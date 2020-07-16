Нальчик, , 15:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрыт еще один госпиталь, созданный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Он был развернут в июне 2020 года на базе Республиканской детской клинической больницы и готов был принимать одновременно 200 человек.

В настоящее время потребность в этом подразделении отпала и после дезинфекционных мероприятий больничный корпус снова будет принимать на лечение детей, сообщили 16 июля в пресс-службе регионального минздрава. По данным ведомства, всего в закрывающемся госпитале было вылечено от COVID-19 свыше 200 пациентов.

«Уже совсем скоро профильные отделения детской больницы вернутся в освободившийся от госпиталя больничный корпус. Республиканская детская больница начинает работу в штатном режиме», — говорится в сообщении минздрава на официальной странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии ранее уже закрылись два госпиталя для пациентов с COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, в регионе вылечились уже почти 91% лиц, заразившихся коронавирусом.

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