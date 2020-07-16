Москва, , 15:26 — REGNUM Завершен прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведении конкурса президент РФ Владимир Путин объявил 8 июня 2020 года на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций.

В рамках конкурса распределяются средства, выделенные из резервного фонда президента Российской Федерации для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями.

Прием заявок от некоммерческих организаций завершился 15 июля.

На конкурс поступило 3868 инициатив из 83 регионов. Стоит отметить, что 555 организаций впервые направили заявку в Фонд президентских грантов.

Заявки принимались по трем грантовым направлениям, и самым популярным среди участников конкурсов стало «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1639 проектов. 1213 инициатив подано по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», еще 1016 — по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Многие из представленных инициатив связаны с оказанием помощи семьям с заразившимися коронавирусом.

Итоги конкурса будут подведены до конца августа, и уже с 1 сентября начнется реализация победивших проектов.

Этот конкурс внеплановый. Предусмотренные на 2020 год два конкурса президентских грантов были проведены в период до 15 июня, и, таким образом, за первое полугодие поддержку уже получили 4419 инициатив некоммерческих организаций с рекордным уровнем финансирования — 8,7 млрд рублей (включая 1 млрд из выделенных по решению главы государства дополнительных средств).

Грантовый фонд специального конкурса составляет 2 млрд рублей.

За три конкурса (2 плановых и специальный) некоммерческие организации из всех регионов страны подали в Фонд президентских грантов 24 261 проект.