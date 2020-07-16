16 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для регионов. Далеко не все субъекты оказались готовы к подобному форс-мажору.

Дмитрий Михайличенко, , 15:24 — REGNUM



Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

6 июля председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке работников социальной сферы, направив 3,6 млрд рублей на эти цели регионам. Речь идёт о тех сотрудниках социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. В частности, для врачей в социальных организациях предусмотрена доплата 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации коронавируса — 60 тыс. рублей. Средний медицинский персонал, а именно лаборанты, медсестры, инструктора и ряд других работников из этой категории — 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

В рамках этой программы регионам ПФО выделено в общей сложности 2,3 млрд рублей. Дотации получили все регионы округа. Больше всего средств получит Башкирия — 320,9 млн рублей — больше, чем любой другой субъект в округе. Чуть меньше, но сопоставимые суммы выделены Самарской (317,0 млн) и Нижегородской (302,1 млн) областям. Наименьшая сумма выделена Пензенской области — 63,1 млн рублей. Лишь чуть больше у Республики Марий Эл — 66,6 млн рублей и Ульяновской области — 77,1 млн рублей, А вот лидер ПФО по многим экономическим показателям Татарстан получит сумму в 149 млн рублей, что более чем в два раза уступает дотациям в сопоставимую по потенциалу и количеству населения Башкирию.

Поддержка работников социальной сферы — не первый опыт финансовых вливаний в региональные бюджеты с целью борьбы с COVID-19 и его последствиями. Ещё 8 мая правительство в целях поддержки расходных обязательств субъектов, возникающих при осуществлении выплат медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска, издало распоряжение о выделении регионам дополнительных финансовых средств.

Но в тот раз деньги получили не все регионы. В ПФО больше всего средств было выделено Пермскому краю — 333 466,4 тыс. рублей. Всем остальным помощь была намного менее существенной. Например, находящаяся на втором месте по объёму выделенных средств Кировская область получила 122 282,7 тыс. рублей. Республика Башкортостан лишь 29 677,2 тыс. рублей. Ряд регионов, например, Татарстан и Самарская область, дотаций не получили вовсе.

Федеральный центр увеличил траты на здравоохранение в регионах, но, учитывая масштабы пандемии, субъекты федерации всё равно финансируются недостаточно.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Между тем региональные власти в ряде субъектов инициировали активные меры по борьбе с COVID-19 и его последствиями. Например, в Башкирии был запущен новый инфекционный центр. Госпиталь был построен за 55 дней, он сможет принимать до 470 пациентов при пиковой нагрузке. Аналогичный госпиталь был построен Министерством обороны в Пензенской области. Этот инфекционный медицинский центр с самым современным оборудованием уже на 100% укомплектован врачами. Емкость данного госпиталя составляет 150 мест. Объем инвестиций составил 3,7 млрд рублей, к медицинскому центру будут прикреплены 23 тыс. жителей Пензенской области.

Оперативное строительство инфекционных центров в Пензенской области и Башкирии получило хорошие оценки со стороны федерального центра, и эту практику будут масштабировать. Очевидно, здесь проявляется долгосрочная стратегия федерального центра, закладывающего риски новых волн пандемии.

В Марий Эл региональная власть инициировала создание Фонда социально-экономического развития, который будет заниматься реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов, а также помощью медицинским организациям в борьбе с коронавирусом.

Регионы по мере финансовых возможностей стараются помогать гражданам, попавшим в тяжёлую ситуацию.

Так, в Нижегородской области губернатор распорядился о региональных выплатах медицинским работникам, работающим с коронавирусом. Всего на эти цели будет направлено 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты положены специалистам, работающим на станциях скорой помощи: среднему медперсоналу, водителям, уборщикам производственных и служебных помещений — в размере 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года. Инженеры отделения амбулаторного диализа получат 40% от среднемесячного дохода, слесари-сантехники стационаров и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стационаров учреждений, плотники, рабочие, обслуживающие кислородные станции, — 30%, а служащие — 50%.

Врач смотрит результаты анализов на COVID-19 Павел Соболев © ИА REGNUM

В Самарской области организована бесплатная раздача препарата «Гриппферон» для населения, контактировавшего с инфицированными COVID-19. В той же Башкирии принято решение о том, что работники негосударственных организаций, в которых имеются подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией, получат единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей.

Экономист Михаил Белый отмечает: «В Башкирии ситуация первоначально развивалась по негативному сценарию — в республике регистрировалось много заболевших. Однако в настоящее время регион постепенно снимает ограничения. На мой взгляд, отчасти на это повлияло открытие новой инфекционной больницы, которая позволила увеличить коечный фонд для лечения больных COVID-19».

Однако не все регионы успешно справляются с распространением инфекции.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для регионов ПФО. Далеко не все субъекты оказались готовы к подобному форс-мажору. К примеру, много вопросов возникло к тому, как противостоит инфекции Ульяновская область. Здесь ситуация и в настоящее время развивается по сложному сценарию: количество заболевающих COVID-19 по-прежнему высоко. Кроме того, отдельные профильные эксперты указывали на дефицит оборудования, лекарственных средств и проблемы с кадрами. В частности, довольно странным может показаться тот факт, что ремонт в некоторых учреждениях здравоохранения начался уже в самый разгар эпидемии. Стоит также отметить, что региональные власти начали заниматься софистикой — можно было наблюдать, как «режим повышенной готовности» на словах трансформировался в «режим самосохранения». Кроме того, есть мнение, что в отдельных населенных пунктах — например, в поселке Карсун Ульяновской области, эпидемию фактически прозевали», — отмечает Белый.

Аппарат ИВЛ Irkobl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 июля выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 89 019 случаев.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 221 человек, в Ульяновской и Оренбургской областях — по 111, в Саратовской области — 95, в Пермском крае — 87, в Башкирии, Чувашии, Кировской и Самарской областях — по 57, в Удмуртии — 43, в Пензенской области — 39, в Мордовии — 38, в Татарии — 33, в Марий Эл — 29.

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