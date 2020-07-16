Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Петербуржцы нарастили долг за свет на 150 млн рублей за второй квартал 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в «Петроэлектросбыте». Общую сумму долга не называют.

В компании напоминают, что отмена штрафных санкций из-за коронавируса не отменяет обязанности оплачивать услуги ЖКХ.

«Так, потребители, которые накопят существенную сумму долга, после снятия запретов будут вынуждены одномоментно расстаться с внушительной суммой во избежание отключения электричества, что может быть накладно для семейного бюджета», — беспокоится о должниках «Петроэлектросбыт».

С особо крупными должниками придется судиться — с теми, кто уклоняется очень долгое время или не реагирует на другие методы взыскания, дело может дойти и до ареста имущества.