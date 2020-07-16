Бишкек, , 15:21 — REGNUM За последние сутки в Киргизии диагностировали заражение коронавирусной инфекцией еще у 96 медицинских работников. Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Больше всего заразившихся медиков выявили в столице республики — 42.

Также зафиксированы 18 случаев заражения медицинских работников в Чуйской области, 9 — в Иссык-Кульской области, 7 — в городе Оше, 6 — в Таласской области, по 5 — в Джалал-Абадской и Баткенской областях, 4 — в Ошской области.

Всего с момента объявления пандемии коронавирус диагностирован у 1 980 работников медицинской сферы. Из них выздоровели 576 и умерли 6 врачей и медсестер.