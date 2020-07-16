Москва, , 15:20 — REGNUM Задержанием 15 июля в Москве тех, кто не совершал противоправных действий, власть показала, что игнорирует прямую связь с гражданами, считает руководитель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил ИА REGNUM 16 июля, комментируя задержание Бориса Кагарлицкого.

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«Ответом на мирный протест становятся жесткие разгоны и задержания. Подвозится ОМОН и Росгвардия, и вот уже граждан грузят в автозаки. Это тактика устрашения и запугивания. Так общаются с врагами или теми, кого очень серьезно боятся», — отметил Фёдоров.

Он обратил внимание, что Кагарлицкий не создавал беспорядков и не выкрикивал лозунгов, однако это не спасло его от демонстративного полицейского произвола.

«В последнее время полиция на протестных акциях стала показательно задерживать не только лидеров оппозиции и активистов, но общественных и политических деятелей, а также депутатов различного уровня. Очевидно, что делается это целенаправленно. Это сигнал обществу: смотрите, кто у нас реальная власть. В марте меня вместе с депутатами и активистами тоже задержали — за участие в защите Москвы от строительства Юго-Восточной хорды на радиоактивном могильнике. Теперь в числе более 130 человек показательно задержали Бориса Кагарлицкого — видного идеолога левого движения, публициста, редактора», — отметил Фёдоров.

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Он считает, что это запугивающий сигнал власти. «Однако такие действия вызывают у народа обратную реакцию. Люди устали от постоянных унижений и беспредела кастового общества. Российская псевдоэлита будет делать все возможное, чтобы защитить свою власть, свои сверхдоходы и безграничные привилегии. Очень важно в таких условиях избегать всевозможных провокаций, которые могут дать им повод изолировать гражданских активистов», — добавил Фёдоров.

Добавим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя акции протеста, прошедшие Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, отметил: «Очевидно, что перекрывать улицы — это противозаконно».