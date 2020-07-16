Ставрополь, , 15:22 — REGNUM Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Невинномысску (Ставропольский край) заподозрен в покушении на мошенничество. Полицейский задержан, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый предложил местному жителю, в отношении которого проводится проверка по сообщению о мошенничестве, уйти от уголовной ответственности. За это он потребовал 2 млн рублей, которые якобы собирался передать сотрудникам правоохранительных органов. Однако полицейский вел потерпевшего в заблуждение, поскольку не мог решить этот вопрос, а деньги планировал похитить.

Потерпевший сообщил о вымогательстве в краевое управление ФСБ. Позже подозреваемый получил требуемую сумму, после чего был задержан оперативниками. Расследование продолжается.

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