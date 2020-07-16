Магас, , 15:13 — REGNUM В Верховном суде Ингушетии будет рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на полицейских в 2011 году в составе банды Доку Умарова. Члены бандгруппы совершили убийство троих сотрудников управления ГИБДД, еще один полицейский получил ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, ряд членов банды удалось задержать, еще несколько находятся в розыске. Арестованный по делу, который в скором времени предстанет перед судом, заключил досудебное соглашение со следствием, его дело выделено в отдельное производство.

Суд вынесет решение по четырем обвинениям в адрес подсудимого: за участие в преступном сообществе, участие в устойчивой вооруженной группе (банде), за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконный оборот оружия, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.