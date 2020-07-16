Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человека. Такие данные 16 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 593 человека. Количество инфицированных составляет 76 877 человек. За сутки было выявлено 385 новых случаев заражения.

По состоянию на 16 июля 2 487 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.