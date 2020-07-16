Рим, , 15:01 — REGNUM В министерство внутренних дел Италии поступили 123 тысячи заявок на временную «легализацию» мигрантов, сообщили в ведомстве в четверг, 16 июля.

Подавляющее большинство заявок поступает от домашних работников, второе место в этом списке занимают работники по сбору урожая.

Как сообщалось ранее, правительство Италии предоставило тем мигрантам, которые уже находятся в стране, но без необходимых разрешений, возможность «легализоваться» на несколько месяцев и получить право на работу. С точки зрения правительства, таковая легализация, во-первых, защитит права самих мигрантов, а во-вторых, поможет экономике страны (и прежде всего отрасли сельского хозяйства — сбором урожая в последние десятилетия занимаются почти исключительно мигранты). В правоцентристский оппозиции выступают против.

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