Майкоп, , 15:00 — REGNUM Обелиск в память о солдатах и офицерах из Адыгеи, защищавших Сталинград в годы Великой Отечественной войны, установили на территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. Об этом 16 июля на своей странице в Instagram сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель региона рассказал, что инициатива по увековечиванию памяти защитников Сталинграда из Адыгеи принадлежит совету ветеранов республики. В ходе исследовательской работы были установлены имена погибших земляков и тех, кто выжил в Сталинградской битве.

Обелиск установлен в виде раскрытой книги, на которой на русском и адыгском языках высечены слова: «Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи — защитникам Сталинграда». Кумпилов отметил, что в ближайшее время делегация республики посетит Мамаев курган для открытия памятника.