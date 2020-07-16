Оренбург, , 14:46 — REGNUM В Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

ЕГЭ по географии на 100 баллов сдали двое выпускников (отличились гимназия №4 Оренбурга и Озерская средняя общеобразовательная школа Илекского района). Среди выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе, четыре выпускника набрали 100 баллов (гимназии №1 и №8, а также школа № 68 Оренбурга; гимназии №1 Ташлинского района). Пять человек достигли 100 баллов за работы в рамках ЕГЭ по информатике и ИКТ (губернаторский лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья, Оренбургская епархиальная православная гимназия, физико-математический лицей, школа №76 Оренбурга, а также Оренбургское президентское училище).

Не смогли преодолеть минимальный порог семь человек: один — по ЕГЭ по литературе и шестеро — в рамках ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов подчеркнул, что год для выпускников выдался непростой, но работа по подготовке к экзаменам проделана большая. «Для подготовки к ЕГЭ на сайте министерства образования были размещены дополнительные материалы, организованы видеоконсультации. Со стороны министерства образования области сделано всё, чтобы экзамен прошел без сбоев», — сказал он.

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