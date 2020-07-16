Люксембург, , 14:46 — REGNUM Высший суд Евросоюза в Люксембурге отменил соглашение между ЕС и США о передаче данных, пишет газета The Wall Street Journal.

Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США. В решении суда отмечается, что передача данных создает риск слежки со стороны американских властей.

Издание отмечается, что решение суда может создать препятствия и сбои в операциях компаний, которые работают и в ЕС и в США. Многие организации могут столкнуться с выбором — переносить дата-центры в Евросоюз или отказаться от бизнеса в регионе.

Отметим, рассмотрение дела в суде ЕС инициировано после заявления бывшего подрядчика агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в 2013 году. Он заявил, что правительство США отслеживает персональные данные и коммуникации людей через социальные сети.

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