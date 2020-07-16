Стокгольм, , 15:28 — REGNUM В 2020 году необычайно большое число шведов подали заявки на получение финского гражданства. По сравнению с прошлым годом можно зафиксировать увеличение как минимум в два раза. Об этом 16 июля сообщила газета Fria Tider.

Всего за шесть прошедших месяцев 2020 года уже 300 граждан Швеции подали заявки и стали соискателями гражданства Финляндии.

«Мы получили очень много заявок, а лето ведь еще даже не закончилось», — прокомментировал Йоуни Лааксонен, заместитель главы миссии в посольстве Финляндии в Стокгольме.

По словам Лааксонена, неясно, с чем связано такое увеличение числа заявок на получение финского гражданства со стороны шведов. Дело в том, что при приеме документов работники консульства не требуют от граждан предоставления объяснений во время подачи заявлений на соискание гражданства.