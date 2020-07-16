Сеул, , 14:36 — REGNUM На американских базах США в Южной Корее подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у 12 военнослужащих и двух членов их семей, прибывших в страну в период с 9 по 15 июля.

Известно, что одиннадцать случаев были выявлены среди граждан США, прибывших в Южную Корею правительственными рейсами в период с 11 по 15 июля, еще три случая — среди лиц, прибывших в страну гражданскими рейсами 9 и 13 июля.

Отмечается, что все инфицированные были доставлены на базу «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэк.

По состоянию на 16 июля, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на базах США в Южной Корее увеличилось до 88 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 61 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число новых случаев увеличилось до 13 612 человек.