Стокгольм, , 14:38 — REGNUM Число женщин-священнослужителей в Швеции впервые превысило число священников-мужчин. Об этом 16 июля со ссылкой на официальную Церковную газету сообщило издание Fria Tider.

Так, доля женщин, являющимися священнослужителями Церкви Швеции, составила 50,1%. Всего в регистре числится 1 533 женщины по сравнению с 1 527 мужчинами. Среди дьяконов женщины составляют подавляющее большинство — 89%, а среди пасторов — 37%.

По словам бывшего настоятеля одного из шведских соборов Карин Бурстранд, так называемая «проблема гендерного равенства» важна для «авторитета» церкви в обществе.

«Если бы церковный подход к толкованию веры в отношении гендерного равенства полностью отличался от общественного, то наша церковь перестала бы быть актуальной», — заявила Бурстранд.