Волгоград, , 14:24 — REGNUM В Волгоградской области 16 июля подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрированы 7785 носителей вируса.

Лечение проходят 3332 пациента, в том числе 153 ребёнка. С подозрением на вирус госпитализированы 2034 человека.

Выписаны были 4402 человека, 51 пациент скончался.

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