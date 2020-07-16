Москва, , 14:25 — REGNUM Сухие грозы едва ли являются причиной каждого второго лесного поджара. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, могут ли сухие грозы быть причиной каждого второго лесного пожара, метеоролог высказался с большой долей скепсиса относительно этой информации.

«Достоверных сведений об этом нет. Это редкое событие. Говорить, что половина лесных пожаров из-за сухих гроз — мне сложно об этом говорить», — сказал Вильфанд.

Читайте ранее в этом сюжете: 2020 год может стать самым тёплым в истории наблюдений