Майкоп, , 14:24 — REGNUM Нелегальную схему вывода денег из России выявили таможенники в Адыгее. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе Южного таможенного управления.

Установлено, что строительная фирма, зарегистрированная 37-летним жителем Майкопа, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела иностранным компаниям более 17,8 млн рублей. Когда нарушения были выявлены, мужчина заявил, что фактически не являлся руководителем фирмы.

По словам директора, в 2017 году двое мужчин предложили ему зарегистрировать компанию на его имя и пообещали платить за это по 20 тыс. рублей в месяц. От лица подконтрольной фирмы злоумышленники в течение нескольких лет по поддельным документам сделали 21 платеж на счета девяти иностранных компаний. «Приобретенная» продукция так и не была ввезена на территорию России.