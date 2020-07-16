Москва, , 14:32 — REGNUM Полная вакцинация жителей России от коронавирусной инфекции может быть завершена к началу 2021 года. Об этом 16 июля сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, РФПИ произведет для России 30 млн, а при необходимости — 50 млн доз вакцины.

«Соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года», — заявил он.

Помимо того, глава РФПИ рассказал, что фонд планирует также произвести 200 млн доз до конца года для нужд остального мира.

Кроме этого, Дмитриев рассказал, что в августе будет проведена третья фаза испытания вакцины от коронавируса — с участием обычных людей и медперсонала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глав РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что не исключено, что третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет проведена в Саудовской Аравии.