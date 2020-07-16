Москва, , 14:15 — REGNUM Человеческая деятельность ускоряет глобальное потепление климата. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Идет один постоянно действующий фактор — деятельность человечества, когда в атмосфере за счет деятельности людей увеличивается концентрация парниковых газов. Без этого потепление тоже произойдёт, но не так бурно», — сказал Вильфанд.

По его словам, за историю планеты Земля происходили и потепления, и похолодания. Однако происходили они не за тысячи или даже не за десятки тысяч лет. На эти процессы порой уходили миллионы лет и живые организмы успевали к ним приспосабливаться. Сейчас же речь идет не об эволюционных, а «революционных» изменениях климата.