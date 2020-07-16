Куала-Лумпур, , 14:11 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии объявило, что за сутки в стране зарегистрировано пять новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Antara.

«Таким образом, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 8734», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Малайзии.

Министерство также передало информацию о том, что в стране не зарегистрированы новые случаи смерти, связанных с COVID-19.

В общей сложности 122 гражданина Малайзии скончались от COVID-19 за время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, на территории Индонезии выявлено 81 668 случаев заражения SARS-CoV-2.

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